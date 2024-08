Maxi incendio a Roma. In fuga dalle case, evacuata la Rai: "Rogo partito dal campo abusivo"

Le fiamme, forse partite da un accampamento, che si propagano al sottobosco, poi ai pini e agli eucalipti e la collina di Monte Mario brucia. Sei palazzine evacuate, in 40 allontanati dal vecchio Osservatorio astronomico, la Rai di via Teulada fatta sgomberare col panico che irrompe nelle dirette che vengono sospese. Il pomeriggio di fuoco per Roma sembra essere iniziato in un piccolo ritrovo di senzatetto sulle pendici della collina che porta all’attuale sede dell’Istituto nazionale di Astrofisica, un tempo Osservatorio, e a uno dei panorami più gettonati di Roma. Le alte temperature e il vento caldo alimentano le fiamme e in poco tempo, complice la resina dei pini, l’incendio divampa imponente e minaccia persino la cittadella giudiziaria di piazzale Clodio dove però magistrati e avvocati continuano a lavorare.

Alla Rai degli studi di via Teulada va in scena l’evacuazione a scopo precauzionale. Fuori i residenti delle palazzine sgomberate raccontano la loro di paura. "Le fiamme erano già alte dal primo pomeriggio, abbiamo visto la colonna di fumo, nera e densa, e poi udito delle esplosioni. Abbiamo avuto paura poi l’evacuazione ma molti erano già scesi in strada", dicono scrutando l’orizzonte di fiamme e fumo. E alcuni di loro la notte precedente avevano chiamato i vigili per un altro incendio in collina. Per circoscrivere le fiamme in azione dieci squadre dei vigili del fuoco, con due autobotti, che lottano anche contro il vento caldo che fa cambiare direzione al rogo. In ausilio anche due elicotteri e squadre della protezione civile regionale. "C’è un grande impegno, si lavora incessantemente con una sinergia tra tutte le forze in campo", dice il prefetto Lamberto Giannini arrivato sul posto col sindaco Roberto Gualtieri.

Ed è il sindaco, dopo una ricognizione aerea con un elicottero dei vigili del fuoco assieme al prefetto e al comandate provinciale dei vigili del fuoco Adriano De Acutis, che fornisce le prime possibili cause dell’incendio: "È tutto partito da un accampamento abusivo". Ma le indagini sono in corso e non è esclusa per ora di fatto nessuna pista, neanche quella dolosa. Le prime telefonate d’allarme però sono arrivate da via Romeo Romei, a ridosso della collina, vicino a dove sorge l’accampamento e qualcuno avrebbe visto le fiamme partire lì. Una baraccopoli di modeste dimensioni che fa montare la polemica sugli insediamenti abusivi nella capitale così numerosi da far ipotizzare per il Giubileo l’idea di un maxi tendone alla stazione Termini per i senzatetto. "C’è un legame tra i roghi e il degrado", dice Forza Italia. Un problema, quello delle baraccopoli, che Gualtieri conosce bene e che "rischia di essere un’emergenza perché tanti non hanno casa e si accampano dove possono". Altra polemica che monta è quella su un possibile dolo legato a progetti edilizi anche se l’area è lontana dai terreni interessati dall’ampliamento dell’attuale città giudiziaria.

Alessandro Belardetti