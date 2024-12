Mattarella attore nel corto di Telethon. È la prima volta di un capo dello Stato

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è cimentato come attore in un cortometraggio realizzato per Fondazione Telethon, con la regia di Francesca Archibugi. La storia è quella di Mavi, 10 anni, affetta da atrofia muscolare spinale (Sma), e del suo grande sogno di diventare una giornalista. Nel racconto, la bambina esaudisce il suo desiderio, perché incontra e intervista il capo dello Stato, al suo esordio in un cortometraggio. La 35esima Maratona di Fondazione Telethon sulla Rai è in programma da oggi a domenica 22 dicembre. "La partecipazione del presidente Mattarella ci onora e conferma l’attenzione che il Quirinale ha sempre dimostrato alla missione di Telethon", ha detto Ilaria Villa, direttrice generale di Fondazione Telethon. Il corto sarà sui canali digitali della Fondazione, della Rai e di Fandango e sul sito del Quirinale