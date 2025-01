Quando escono le materie per la maurità 2025: gli ultimi rumors sulla seconda prova

Roma, 28 gennaio 2025 - Mentre è online il sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicato all’esame di Stato, cresce l’attesa per conoscere le materie di seconda prova per la Maturità 2025, la cui comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare a breve.

Solitamente, il MiM comunica le materie per l’esame di Stato entro la fine del mese di gennaio. Lo scorso anno sono state rese note il 29 gennaio, ad esempio. La seconda prova si svolgerà il 19 giugno 2025 ed è caratterizzata a seconda della tipologia di scuola superiore: si tratta infatti dell’esame legato alle materie di indirizzo del corso di studi. A seconda del tipo di scuola, non varia solo la materia, ma anche la durata, che va da 6 ore a 3 giorni, come avviene al liceo artistico.

Al momento il sito dedicato alla Maturità 2025 spiega sinteticamente come sarà strutturato l’esame di Stato: “Come per il 2024, anche per il 2025 si conferma lo stesso impianto: due prove scritte a carattere nazionale, terza prova solo per gli indirizzi in cui è prevista, colloquio in chiave multidisciplinare, commissari interni ed esterni“. Inoltre, sulla pagina sono disponibili i link all’archivio delle prove della Maturità degli anni precedenti e alla comunicazione per la presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato 2025.

Quali materie aspettarsi?

Per quanto riguarda il liceo classico - con la sola eccezione del periodo del covid-19 - è sempre valsa la regola dell'alternanza: se un anno la materia è greco, quello successivo viene proposto il latino. Secondo questa consuetudine, i maturandi del classico dovranno affrontare quest’anno la versione di latino.

Per il liceo scientifico invece l'alternanza tra matematica e fisica sembra improbabile, dal momento che la seconda non è mai stata proposta come materia di seconda prova, perchè considerata troppo ostica per gli studenti. E’ possibile tuttavia che il Ministero dell'Istruzione punti su una prova mista. Alcuni siti web riportano le segnalazioni di utenti sui social che hanno pubblicato alcuni screenshot secondo cui il 20 dicembre per alcuni minuti sul sito del Ministero sarebbero apparse - per errore - le discipline della seconda prova del liceo classico e scientifico. Secondo queste informazioni, che non sono state tuttavia confermate ( ma nemmeno smentite) da fonti ufficiali le prove sarebbero la versione di latino e la prova di matematica con commissari interni.