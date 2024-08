Madonna a Pompei. Il ristorante stellato cancella le foto del party

Continua la vacanza italiana di Madonna che, dopo Portofino, Capri e Pompei, lunedì sera si è concessa una cena a Terracina, località balneare del litorale pontino. Sbarcata dallo yacht degli amici Dolce & Gabbana, la popstar si è concessa una cena con un gruppo di amici, accompagnata sempre dal suo giovanissimo boyfriend Akeem Morris. Intanto, però, continuano le polemiche sulla serata organizzata per il compleanno dell’artista a Pompei. Gli scavi archeologici sono stati la cornice di un evento per una trentina di persone. Nelle foto pubblicate dalla stessa Madonna sui social, scattate dentro al teatro romano, si vede un tavolo affollato. E ieri mattina anche il ristorante tristellato ‘Quattro Passi’ di Nerano (Massa Lubrense), che si è occupato della cena, ha divulgato altre immagini, salvo poi cancellarle poco dopo. La ragione? La spiega lo stesso ristorante: "Dopo averle pubblicate, il Parco Archeologico, proprietario delle foto, ci ha chiesto un compenso economico per la pubblicazione. Quindi abbiamo deciso di eliminare il post".