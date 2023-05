Un lupo aggredisce una donna e divora il suo cane in centro a Palombaro

Palombaro (Chieti), 21 maggio 2023 - Un lupo, in pieno centro a Palombaro, ha aggredito una donna e divorato il suo cane tenuto al guinzaglio. Un incubo per Nadia Terenzi, 56 anni, semplicemente uscita con fido animale da compagnia a passeggio, non in una giungla, ma nel bel mezzo della sua cittadina in provincia di Chieti.

Il lupo è spuntato all'improvviso

La Terenzi ha raccontato che il lupo è spuntato all'improvviso e ha attaccato il suo cagnolino. Lei ha tentato di difenderlo e l'animale ha rivolto le sue attenzioni contro di lei, saltandole addosso e facendola cadere. Poi ha afferrato tra le fauci il cagnolino ed è fuggito con la preda tra i denti.

La donna è stata ricoverata

La 56enne, sotto choc per l'incredibile aggressione, è stata portata dai sanitari del 118 al Pta di Casoli, e poi trasferita al pronto soccorso di Lanciano. La Terenzi avrebbe riportato una forte contusione al ginocchio e a un polso e verrà sottoposta a esami radiologici.

Il lupo ha divorato il cagnolino

I Forestali e i carabinieri di Palombaro hanno avvisato l'Ente Parco Nazionale della Majella, e dai primi rilevamenti fatti lungo il percorso di fuga nel bosco del lupo sono state trovate diverse tracce di sangue che fanno supporre che abbia divorato l'animale domestico.