L’italiana Bruna Szego nominata alla guida della nuova autorità antiriciclaggio

Le Commissioni congiunte Econ e Libe del Parlamento europeo hanno votato a favore della proposta di nominare l’italiana Bruna Szego (nella foto) alla presidenza della nuova autorità Ue Anriciclaggio (Amla). Sono stati 103 i voti a favore, 10 i contrari e 8 gli astenuti. La nomina andrà ora al voto dell’Eurocamera in plenaria mercoledì per venir poi adottata dal Consiglio Ue, in gennaio secondo le attese. "Sono davvero convinta che Amla, se adeguatamente istituita, sarà un punto di svolta nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e, se nominata, credo che potrete fare affidamento non solo sulla mia esperienza e capacità, ma anche sul mio sincero impegno per garantire che Amla diventi pienamente operativa in modo tempestivo e adempia al proprio mandato", ha detto Szego alla fine dell’audizione. "Sono consapevole che sarà impegnativo, con così tante questioni da affrontare e un punto di partenza così frammentato, e sento profondamente la responsabilità che mi assumerò come presidente - ha proseguito -. Tuttavia, credo anche che la posta in gioco sia alta. Disporre di un solido sistema per la lotta al

riciclaggio è fondamentale per la crescita, la prosperità e il benessere dei cittadini europei. Sarei onorata di contribuire personalmente e sono sicura di essere pronta a guidare Amala attraverso questo viaggio e durante questo viaggio", ha concluso auspicando un "dialogo continuo" con gli europarlamentari.