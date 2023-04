L’incoronazione di Carlo Harry e Meghan restano a casa Ultima lite sul compleanno di Archie

di Barbara Berti

L’incoronazione di re Carlo III d’Inghilterra s’avvicina e la domanda che tutti si fanno, dal Regno Unito al Polo Nord (e Sud) è una: Harry e Meghan ci saranno? Secondo Sky News il principe Harry e la moglie Meghan Markle non saranno presenti alla cerimonia in programma il 6 maggio a Londra viste le richieste dei duchi, ma per il Mail online la risposta ufficiale non è ancora stata data. Insomma, intorno alla scelta dei duchi di Sussex, nelle ultime ore, si è aperto un vero e proprio giallo.

Per volare dalla California nella verde Inghilterra, la coppia avrebbe avanzato una serie di richieste che non sono state accolte da Buckingham Palace. L’ultima è quella di cantare in qualche modo pubblicamente Happy Birthday al loro figlio Archie, il cui compleanno cade lo stesso giorno dell’incoronazione, durante lo storico evento. Ma nulla da fare, il “niet“ è arrivato puntuale da palazzo.

A questo si devono aggiungere i due precedenti no, ossia quello relativo alla richiesta di affacciarsi insieme al resto della famiglia dal celebre balcone di Buckingham Palace al termine della cerimonia e le scuse della Royal Family a Meghan. Sembra anche che i duchi abbiano mal digerito il mancato invito ai figli – oltre al principe Archie, la sorellina, principessa Lilibet, di un anno – alla cerimonia all’Abbazia di Westminster nonostante la tenera età.

Per il Mail, però, la coppia non avrebbe ancora sciolto le riserve, anche se la decisione di partecipare o meno all’incoronazione dovrebbe arrivare a momenti, visto che già lunedì era scaduto il termine per rispondere all’Rsvp contenuto nell’invito. Presenti o meno alla cerimonia, sicuramente i Sussex non saranno in prima fila sul balcone (così come il principe Andrea).

In tutto, inclusi re Carlo III e la regina Camilla, ci saranno solo 15 Windsor e saranno “Working Royal“, coloro che possono rappresentare ufficialmente il monarca. Mancheranno, quindi, pure la principessa Eugenia e Jack Brooksbank e la principessa Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi. Secondo The Mirror su questo punto Carlo ha preso una precisa posizione: "Il re è stato molto chiaro su chi vuole rappresentare la monarchia. C’è poco spazio per i sentimenti, questa è un’occasione di Stato, non di famiglia, ed è giusto che al grande momento pubblico ci siano solo i lavoratori della famiglia". Carlo, però, un ramoscello d’olivo al figlio lo ha porto concedendo di alloggiare nel Cottage di Frogmore, sequestrato dopo la pubblicazione del libro Spare. Adesso sta ad Harry scegliere cosa fare.