L’avvocato di Gisèle:: "Non teme gli aguzzini, è pronta a sfidarli anche in appello"

Gisèle Pelicot, la donna francese il cui ex marito è stato condannato a 20 anni di carcere per aver orchestrato e commesso stupri di gruppo contro di lei assieme a 50 sconosciuti reclutati sul web, non teme un nuovo processo se gli imputati ricorreranno in appello, ha detto il suo avvocato. Pelicot (foto), 72 anni, è stata acclamata come un’eroina e un’icona femminista per il suo coraggio e la sua dignità nel processo durato tre mesi e conclusosi ieri con la condanna di tutti i 51 imputati, compreso l’ex marito Dominique Pelicot.

Ma dopo aver descritto il processo come una "prova difficile", rischia di dover affrontare un altro processo, con due imputati che hanno già presentato appello e l’avvocato dell’ex marito che non esclude di fare lo stesso. "In ogni caso, lei non ha paura. Se dovesse accadere, ci ha già detto che lo affronterebbe... se è in salute, ovviamente, visto che è una signora di 72 anni", ha detto Stephane Babonneau, uno dei suoi avvocati.