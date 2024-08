Lavori sull’alta velocità, i treni rallentano. Milano-Bologna? In agosto servono due ore

Esodo e controesodo d’agosto col rischio dei treni-lumaca: l’alta velocità rallenta. Dopo un luglio già difficile con incidenti, ritardi e cancellazioni, si annunciano "modifiche" per i convogli a lunga percorrenza per potenziare le linee e per la manutenzione sull’alta velocità, con ricadute su tutte le compagnie. Le modifiche, in alcuni casi, spiega Trenitalia, si tradurranno in un allungamento del percorso per i propri treni fino a 2 ore, come sulla Milano-Bologna e fino a due ore e mezza tra Milano e Venezia. Tempi più lunghi tra Firenze e Roma. E non solo. I lavori riguardano le infrastrutture e anche Italo ha aggiornato in modo analogo gli orari. Non si sfugge: oppure si usano i bus sostitutivi sperando che le autostrade non siano intasate. La situazione si trasforma in polemica con i consumatori sul piede di guerra: "Il momento peggiore dell’anno".