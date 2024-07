L’attentatore . Il 20enne repubblicano genio della matematica. Sui social: odio Trump

BUTLER (Pennsylvania)

"Qui hanno tutti armi. È una zona di cacciatori e le possono portare anche in pubblico" dice il procuratore generale della contea di Butler. Poche ore fa Thomas Matthew Crooks, 20 anni, ha tentato di uccidere Donald Trump col suo fucile semiautomatico AR-15. Era a soli 130 metri dal candidato repubblicano, che in un videomessaggio condiviso sui social ha dichiarato di odiare.

L’attentatore si era appena diplomato alla Bethel Park High School con una particolare menzione per il suo talento in matematica. Non aveva precedenti penali, era iscritto al partito repubblicano ma nel 2021 aveva donato 15 dollari alla Progressive Turnout Project, gruppo liberal che si batte per garantire la partecipazione al voto in Pennsylavania. Fbi e polizia locale che hanno setacciato la casa del giovane – che nelle foto mostra lunghissimi capelli biondi –, trovando materiale esplosivo sia in auto che in casa. Il fucile sarebbe stato comprato legalmente dal padre. La cittadina di Bethel Park, dove lo sparatore viveva, si trova a un’ora di macchina dal luogo dell’attentato e rientra nel distretto di Pittsburg: ora è assediata da media e forze dell’ordine. Molte strade sono bloccate al traffico e ci sono più agenti di polizia che abitanti. In tanti indossano i cappellini rossi dei ’maga’, i supporter di Trump. Bethel Park, tra il verde della Pensylvania e le strade che accompagnano sulle piccole colline, sono le roccaforti trumpiane. Ai distributori di benzina lungo la superstrada che porta a Milwaukee, si fermano a fare rifornimento i rivenditori di magliette e cappellini che dopo il comizio insanguinato si stanno dirigendo alla convention repubblicana del Wisconsin per piazzare i loro banchetti. Aspettano già la consegna delle nuove t-shirt dell’attentato con stampata la foto di Trump insanguinato già elevato a martire della politica.

Un tipo solitario, vittima di bullismo e appassionato di armi. Sulla carta Thomas Matthew Crooks aveva il classico profilo dell’attentatore made in Usa, quello che almeno una volta l’anno massacra decine di persone in una scuola o in un centro commerciale. Il movente del tentato assassinio è ancora avvolto nel mistero. La polizia è abbastanza sicura che abbia agito da solo ma mette le mani avanti sulle ragioni dell’attacco avvertendo che potrebbero volerci "mesi" per stabilirle. "Stava sempre per conto suo, veniva preso in giro tutti i giorni e indossava spesso abiti mimetici in classe", ha raccontato un suo ex compagno di scuola della Bethel Park High School, dove Thomas si è diplomato nel 2022. Abitava con i genitori Matthew e Mary Crooks, in una casetta a schiera di tre stanze, in un quartiere borghese e residenziale. Finita la scuola Thomas non è andato al college e non ha neanche cercato un vero e proprio impiego, se non qualche lavoretto saltuario come quello nella mensa di una casa di cura vicino casa. Quando il giovane killer è stato freddato da un cecchino del Secret Service sul tetto di un edificio non lontano dal luogo del comizio aveva indosso una maglietta di un famoso canale YouTube, Demolition Ranch, che ha milioni di follower e trasmette solo video di armi e ordigni esplosivi.