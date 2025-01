Choc a Latina: assalita e uccisa da cani nel giardino di casa di un amico

Latina, 13 gennaio 2025 - E' stata azzannata e uccisa da alcuni cani in una località alle porte di Latina. Secondo le prime ricostruzioni la donna, 27 anni originaria della Nigeria, è stata sbranata dagli animali mentre entrava nel giardino dell'abitazione di un amico che era andata a trovare. A lanciare l'allarme, intorno alle 3 di questa notte, sono stati i vicini.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia della Questura di Latina che – riferisce l’Agi – che hanno trovato la donna in una pozza di sangue. Hanno tentato di allontanare cani sparando un colpo di pistola. Uno dei cani è stato abbattuto, un secondo ferito, mentre gli altri, sprovvisti di microchip sono scappati.

La donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti ma è deceduta poche ore dopo a causa delle gravi lesioni. Aveva profonde ferite su varie parti del corpo. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia: sequestrata la casa dell’amico, un cittadino italiano. L’immobile è attualmente disabitato. Pare che fosse in condizioni di degrado e che gli animali fossero denutriti. Resta anche da stabilire come mai la vittima sia entrata nel giardino nel cuore della notte.

A quanto risulta, la scorsa settimana gli stessi cani – quattro o cinque – avevano aggredito sia lui che la compagna.