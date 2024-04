Ladri scatenati, sfondano due vetrine ma un colpo fallisce

Modena, 21 gennaio - Due vetrine infrante, un fondocassa rubato e la fuga sui tetti del mercato Albinelli. Una notte particolarmente ‘agitata’ quella vissuta in centro storico. I ladri (non si sa se gli stessi) hanno sfondato l’ingresso del negozio di scarpe ‘Anagni’ in corso Canalchiaro. Qui il bottino è rappresentato dai 500 euro circa del fondocassa. Colpita anche un’altra attività, che vende sempre scarpe, in via Selmi. Il negozio ‘Fly Flot’. In questo caso sono riusciti a sfondare la porta, ma l’allarme li ha messi in fuga. Non hanno rubato nulla. Poi i malviventi si sono spostati sul tetto del mercato Albinelli, senza riuscire ad avere accesso. Il furto riuscito e i due tentati sono avvenuti tra le tre e le quattro. A braccare i ladri, facendo saltare due dei tre raid, polizia e guardie giurate.