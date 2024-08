La nuotatrice-influencer: non mi hanno cacciata

dall’inviato a

"Nessuno mi ha cacciata, non diffondete notizie false". La partenza della nuotatrice del Paraguay Luana Alonso da Parigi è un giallo a tinte rosa, o forse sarebbe meglio dire una telenovela a puntate social nella quale la ragazza sembra sguazzare meglio che nella vasca delle gare.

Riassunto delle puntate precedenti: la Alonso, 20 anni, si è ritirata formalmente dai Giochi e dal nuoto dopo essere stata eliminata nei 100 farfalla, sabato 27 luglio. E poi ha lasciato la capitale francese, mentre sul suo conto si scatenavano indiscrezioni secondo le quali la sua presenza avrebbe agitato le... acque nella squadra sudamericana perché era rientrata al Villaggio anche qualche giorno dopo aver annunciato il ritiro dal nuoto per proseguire gli studi negli Stati Uniti, "e magari un giorno diventare ministro dello sport, chissà".

La Alonso era stata inserita ieri in una classifica del Daily Mail sulla bellezza di atlete e atleti dei Giochi (classifica in cui compaiono i nostri Thomas Ceccon quinto e Dalia Kaddari ottava). La Alonso almeno qui è d’argento, seconda dietro la velocista britannica Dina Asher-Smith, velocista 28enne, e davanti alla tedesca Alica Schmidt.

Sui social, dove sul suo profilo si ripetono foto glamour, ieri la Alonso è voluta tornare sulla vicenda del suo allontanamento dal villaggio: "Smettetela di diffondere notizie false, nessuno mi ha allontanato o espulso. Non rilascerò dichiarazioni, ma non voglio che vengano scritte cose non vere". Una portavoce del comitato olimpico paraguaiano ha raccontato di averla incontrata all’interno del villaggio dopo il ritiro e le aveva detto che non poteva più stare lì.