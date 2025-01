La lezione di Mattarella:: "In questo caos informativo servono contenuti verificati"

"Nel caos dell’informazione c’è sempre più bisogno di contenuti verificati, il lavoro dei giornalisti è fondamentale". Parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi ha visitato al Maxxi la mostra fotografica realizzata dall’Ansa in occasione degli 80 anni dell’agenzia, che racconta la vita della Repubblica e i grandi eventi che hanno scosso il mondo attraverso una serie di scatti di grande impatto visivo. Il capo dello Stato, dopo una breve cerimonia nei locali del museo di Roma che ospiteranno l’esposizione fino al 9 febbraio, si è a lungo soffermato sulle fotografie accompagnato dal presidente dell’Ansa Giulio Anselmi, dall’ad Stefano De Alessandri e dal direttore Luigi Contu. "Complimenti per il vostro lavoro, un lavoro, quello dei giornalisti, che è fondamentale per la democrazia", ha aggiunto Mattarella.

Anselmi ha ringraziato Mattarella "per l’attenzione che riserva ininterrottamente all’informazione come garanzia della democrazia", sottolineando proprio "il ruolo di garanzia che l’Ansa ha sempre avuto e che vuole continuare a esercitare" visto anche che, purtroppo, "molti confondono l’informazione con la propaganda". De Alessandri ha illustrato il lavoro di digitalizzazione dell’archivio storico dell’Ansa nella parte analogica che va dal 1945 al 1990. Un lavoro importante reso possibile da un accordo con Intesa Sanpaolo. "Siamo una banca ma anche un grande operatore del sociale", ha spiegato Gian Maria Gros-Pietro, presidente dell’istituto di credito: "Ringrazio l’agenzia per essere un faro della documentazione della verità, un baluardo contro le fake news, un riferimento sicuro per il nostro Paese".

Tra i soci e consiglieri di amministrazione dell’Ansa presenti, erano presenti Urbano Cairo, ad di Rcs; Pierpaolo Camadini, presidente di Editoriale bresciana; Mirja Cartia D’Asero, ad del gruppo Il Sole 24 Ore; Corrado Corradi, ad di Gedi; Michael Ebner, ad di Sie; Andrea Pietro Faltracco, ad di Società Athesis; Giuseppe Ferrauto, componente del comitato esecutivo di Rcs; Andrea Riffeser Monti, presidente e ad di Editoriale nazionale e presidente della Fieg; Sara Riffeser Monti, di Editoriale nazionale; Andrea Salerno, direttore de La7; Cesare Soldi, presidente di Società editoriale cremonese; Alvise Zanardi, consigliere de Il Messaggero.

red. pol.