Time incorona Meloni: "Figura molto interessante. Ecco dove porterà la Ue"

Da "pericolo" per l’establishment europeo a "figura tra le più interessanti" del vecchio Continente. La traiettoria internazionale di Giorgia Meloni culmina con la copertina e un articolo-lenzuolo del Time. Un’incoronazione mediatica che certifica una trasformazione politica rapida e calcolata. E poco importa se c’è qualche ombra nel ritratto che traccia Massimo Calabresi, capo dell’ufficio di Washington della storica rivista statunitense: a Palazzo Chigi si fregano le mani. Il fatto stesso che il settimanale le dedica la copertina del nuovo numero è un riconoscimento pesante. E il lancio che ne fa in un post risulta ancora più galvanizzante per la premier: "Quasi tre anni al governo e il modo in cui esercita la leadership può cambiare il mondo".

Tanto più che nell’articolo vengono esaltate le sue doti: la sua capacità di conquistare gli scettici testimonia il suo talento, riconosce il giornalista. E riporta la dichiarazione di un diplomatico di Bruxelles: "Si fiuta quando qualcuno è un animale politico". Doti che – si legge ancora – sono state evidenti nell’ultimo incontro alla Casa Bianca con Donald Trump, che Meloni ha preparato nei dettagli sopravvivendo "al test pubblico con compostezza". A porte chiuse difese "appassionatamente" Zelensky e la necessità di sostenere l’Ucraina fino alla fine con Trump, senza che lo scambio diventasse polemico: "Lui è un combattente e io sono una combattente", la spiegazione di Meloni. A cui Calabresi riconosce una fisionomia più conservatrice che radicale o, addirittura, sospetta di pulsioni totalitari: nazionalista, populista, nativista, pro-Occidente, ma fedele alla Ue e all’Alleanza atlantica.

Nell’affresco, figlio di un colloquio di un’ora a Palazzo Chigi il 4 luglio, due sono i nei che il giornalista fa risaltare: la stretta sull’immigrazione clandestina che però, riconosce, è diventata un modello per molti Stati in Europa. E la riforma istituzionale: "Meloni vuole un sistema con un esecutivo più forte". A conti fatti alla rivista pare che l’intervento sia necessario, risultando il governo ancora impastoiato da un ruolo del Parlamento che, pur non scrivendolo esplicitamente, Calabresi considera un freno. L’articolo ripercorre anche le fasi della gioventù di Giorgia, incluso l’incendio che distrusse la casa dove viveva con la mamma e la sorella Arianna prima di trasferirsi alla Garbatella: "Forse è per via della fiamma che mi sono iscritta al MSI", se la ride lei. Trent’anni dopo diventa la prima donna a capo del governo e afferma di aver dovuto "affrontare stereotipi ridicoli", assieme alla diffidenza iniziale di Joe Biden.

Il vero punto critico per il Time è il passato. "Il fascismo è un tema a cui Meloni non può sfuggire". Il peccato originale non riguarda lei, bensì il suo partito, FdI. Nessuna ombra nel comportamento di Giorgia: ma più di un dubbio viene avanzato sui dirigenti che la circondano, alcuni dei quali sono indicati come apertamente nostalgici. Con tanto di citazione del famoso busto di Mussolini in casa di Ignazio La Russa.

Ecco perché, per il settimanale, indipendentemente dalle sue concrete scelte politiche, Giorgia potrebbe rappresentare una minaccia e nemmeno trascurabile. L’interrogativo che solleva la copertina non è "se" cambierà l’Unione, ma "come": “Dove sta portando l’Europa“. Sta a lei, dunque, dissipare quest’ultima ombra – almeno nelle aspettative del Time – assumendo posizioni drastiche e nettissime contro ogni residua tentazione autoritaria anche all’interno del suo schieramento.