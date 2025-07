Carriere separate. L’Anm punge Nordio:: "Nel 1994 era contro"

Ci fu un tempo in cui il primo firmatario della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati, il ministro Carlo Nordio, non era d’accordo con la separazione delle carriere. Non solo. Proprio mentre la legge si avvia lesta verso il referendum confermativo, sul guardasigilli piovono strali dal Csm e dal sindacato delle toghe, i due organi più rappresentativi della categoria. L’Anm ha lanciato il primo attacco, pubblicando un documento del 1994 – piena discesa in campo di Berlusconi – che fu inviato via fax alla sede romana dell’Associazione, in cui Nordio sottoscriveva di essere "contrario alla divisione delle carriere dei magistrati con funzioni requirenti e con funzioni giudicanti". Il primo punto del documento, firmato da 1.500 toghe, sottolineava che "nella storia dell’Italia repubblicana l’indipendenza del pm rispetto all’esecutivo e l’unicità della magistratura ha rappresentato in concreto una garanzia per l’affermazione della legalità e la tutela del principi di eguaglianza dinanzi alla legge".

E adesso il sindacato ribadisce che si tratta delle "stesse argomentazioni che porta avanti oggi l’Anm e che Nordio respinge, dopo averle condivise e sottoscritte nella veste di magistrato". Replica di Nordio: "In quegli anni ero contro la separazione delle carriere perché auspicavo che la magistratura restasse compatta, in tempo di stragi e tangentopoli. Poi ci fu il caso del suicidio di un indagato in una mia inchiesta a Venezia. Da lì capii che si stava esagerando e nel 1995 cambiai idea".

Ma non è stato l’unico strappo della giornata. Al Csm il braccio di ferro tra magistrati e laici di centrodestra sul caso Piccirillo termina in favore dei primi. Il plenum ha approvato a maggioranza la pratica a tutela del sostituto procuratore della Cassazione, criticato da Nordio per la sua intervista sul caso Almasri. La replica di Nordio non si è fatta attendere: Piccirillo "si è espresso in termini critici nei confronti della Procura Generale di Roma e della stessa Corte d’Appello. Non mi risulta che a tutela di questi magistrati sia stata aperta una pratica". Dal canto suo il presidente della Prima commissione, Tullio Morello, si è difeso: "Il Csm dimostra di avere gli anticorpi contro gli attacchi che gli vengono dall’esterno e anche dall’interno". E il componente togato Marcello Basilico, ha aggiunto: "La novità di questa pratica è l’attacco mosso alla sezione disciplinare. Le correnti nulla hanno a che fare con le sentenze nei confronti dei magistrati". Correnti che Nordio torna a stigmatizzare ricordando il caso Palamara e replicando alla presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, che aveva invocato "serenità" giudicando "incomprensibile" l’attacco alla sezione disciplinare del Csm: "Una serenità – osserva Nordio – che non si troverà finché non sarà stata fatta piena luce sullo scandalo Palamara".