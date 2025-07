Il risiko delle regionali. Resiste l’asse Pd-5 Stelle. L’attesa di Conte per Fico

"Andiamo avanti, andiamo avanti...". E se lo dice uno dei leader operativi della anima Pd si può star abbastanza certi che la composizione del quadro delle alleanze e le candidature del campo di centrosinistra per le prossime regionali di autunno al momento regge all’urto dell’avviso di garanzia recapitato all’ex sindaco di Pesaro ed eurodeputato dem Matteo Ricci, candidato in pectore del centrosinistra a trazione Pd-M5s per sfidare, e forse persino sconfiggere, il governatore uscente di FdI delle Marche Francesco Acquaroli.

Naturalmente in casa del movimento giustizialista per eccellenza, come sono i 5 stelle, un avviso di garanzia non può essere archiviato alla leggera. E quello ricevuto da Ricci, che da sindaco è stato tra i primi fautori dell’inclusione dei 5 Stelle e rappresentava il miglior viatico alle alleanze regionali, capita precisamente a rompere le uova nel paniere di un’intesa raggiunta sul quadro delle regionali, e anche in vista della prossima coalizione per le politiche, che affiderebbe all’ex presidente della Camera pentastellato Roberto Fico il governo della Campania, dopo la vittoria di misura e non esente da controversie di Alessandra Todde in Sardegna.

Perché Giuseppe Conte, che da ex premier ha tutte le carte in regola per far concorrenza anche alla premiership della segretaria dem Elly Schlein, come in effetti fa, dimostrandosi spesso il più capace nel mettere in difficoltà la premier Giorgia Meloni, ha bisogno come il pane che il suo movimento si insedi anche a livello locale come forza e cultura di governo in grado di far concorrenza specialmente al Pd. Il che non è per niente semplice per dei parvenu, rispetto al lungo corso degli amministratori dem, che intrecciano le origini Pci a quelle Dc. Ma è la condizione esistenziale per la sopravvivenza del movimento.

Ieri Conte "ha riunito il suo cerchio magico", fanno sapere gli inside del movimento. Mentre nessun esponente 5 stelle si sogna di rispondere al telefono e men che mai di prendere posizione sul caso Ricci. La consegna è quella del silenzio, in attesa di approfondire le carte. Che, tradotto, significherebbe che il movimento per il momento "ha scelto di temporeggiare in attesa degli eventuali sviluppi giudiziari", fanno sapere fonti interne. Augurandosi cioè che l’avviso di garanzia a Ricci risulti di prammatica e non emergano profili di reato a carico dell’ex sindaco. La vicenda pesarese, del resto, anche ai 5 stelle appare "meno rilevante di quella milanese" legata all’urbanistica sulle sue implicazioni sul piano politico e sociale, prima che giudiziario. Difficile quindi spiegare una rottura su Ricci senza proferire prima parola su Sala e la crisi di sviluppo a Milano.

L’ex sindaco di Pesaro, tra i fautori dell’abrogazione del reato di abuso d’ufficio mal digerito da una parte delle toghe, ha offerto la disponibilità a incontrare gli esponenti locali di Avs e M5s, ma questi per ora si negano. Conte resta difilato in attesa di sviluppi. Che sicuramente si augura positivi, data l’importanza del quadro delle alleanze raggiunto con Fico in pista, col viatico del governatore uscente Vincenzo De Luca, per guadagnare il governo campano.

Anche in casa dem, infatti, si dichiarano piuttosto ottimisti sulla tenuta generale delle alleanze, dato che le rilevanze del caso Ricci per adesso non abbiano incriminanti. Anzi. Il Pd in queste ore è ancor più alle prese col caso Puglia, dove l’ex sindaco di Bari Antonio Decaro proprio non sopporta che, oltre a Nichi Vendola, anche Michele Emiliano voglia concorrere in lista a fargli ombra. Ma un compromesso pare alle viste.