La frase dello 007 rivelata dal testimone: "Così abbiamo fatto a pezzi Regeni"

"Lo abbiamo fatto a pezzi, lo abbiamo distrutto". Parole terribili che arrivano da uno degli autori delle torture e dalla morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso al Cairo nel gennaio 2016. Il racconto di quanto avvenne in quei giorni nella capitale egiziana è stato fornito, nell’udienza del processo ai quattro uomini degli apparati di sicurezza egiziani, da un testimone sentito in modalità protetta. Un keniota che nel settembre 2017 ascoltò in un ristorante di Nairobi il maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif, tra gli imputati, rivelare cosa venne fatto a Regeni. "In Egitto abbiamo avuto il caso di un accademico italiano – carpì il teste dalla bocca di Sharif – che pensavamo fosse della Cia o del Mossad. Era un problema, era popolare fra la gente comune. Finalmente l’abbiamo preso: lo abbiamo fatto a pezzi, lo abbiamo distrutto. Io l’ho colpito".