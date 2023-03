La denuncia del legale Paura per Cospito "Una crisi cardiaca, ha rischiato di morire"

di Nicola Palma Una crisi cardiaca poi superata. E il serio rischio di una paralisi. Si aggravano, stando a quanto riferito dal suo legale, le condizioni di salute di Alfredo Cospito, che lunedì ha completato il quinto mese di sciopero della fame contro il regime del 41 bis a cui è sottoposto dal 4 maggio 2022. Ieri, ha reso noto l’avvocato Flavio Rossi Albertini, l’anarchico, ricoverato nel reparto di medicina protetta dell’ospedale San Paolo di Milano, "ha avvertito un dolore al petto e un tremore a una mano: ha allertato la guardia e dopo dieci minuti è arrivato il medico urlando e dicendo che stava morendo. Dal monitoraggio del cuore hanno visto che c’era un problema: gli hanno immediatamente somministrato del potassio in vena. Ha avuto una crisi cardiaca, poi la situazione si è stabilizzata". In serata, però, altre fonti hanno ridimensionato la gravità della situazione, parlando di condizioni "non allarmanti". A riprova del quadro clinico compromesso, il legale ha reso noto anche il risultato di un esame a cui Cospito è stato sottoposto quarantotto ore fa: "I medici dicono che rischia la paralisi per tutta la vita. E danni irreversibili potrebbero essere già intervenuti: non è detto che recuperi la funzionalità...