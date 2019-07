Taranto, 11 luglio 2019 - Riprese stamani le ricerche dell'operaio di 40 anni, originario di Fragagnano, disperso da ieri a causa della caduta di una gru in mare all'ex Ilva di Taranto per il forte vento.

La tragedia nell'area del quarto sporgente dell'area industriale dello stabilimento siderurgico, oggi Arcelor Mittal. Le ricerche, iniziate subito dopo l'incidente, ieri sera erano state sospese per l'oscurità, per le condizioni meteo e per evitare altri incidenti. Infatti un'altra gru era in bilico e si attendeva di metterla in sicurezza.

L'operaio disperso si trovava nella cabina della gru al momento dell'incidente. Già da ieri sera uno sciopero è stato dichiarato dalle segreterie e dalle Rsu e Rls (rappresentanza lavoratori sicurezza) dei sindacati dei metalmeccanici di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e Ugl di Taranto.

"Ormai da anni - scrivono i sindacati - assistiamo a continui rinvii e mancanza di assunzioni di responsabilità da chi è deputato a garantire la sicurezza della fabbrica dal punto di vista del rispetto della vita umana".