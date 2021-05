Roma, 24 maggio 2021 - E' il giorno dopo la tragedia. Quello in cui si inizia a fare il punto sulle cause dell'incidente alla funivia del Mottarone. Sono 14 le persone che hanno perso la vita in quella che doveva essere una gita domenicale come tante altre, in compagnia della famiglia o amici, immersi nelle verdi bellezze di Stresa. Fra le vittime anche due bambini. Solo un piccolo è sopravvissuto, rimasto aggrappato alla speranza: ha 5 anni, ha perso mamma, papà e fratellino, ma lotta nel reparto di rianimazione del Regina Margherita di Torino. Qualcuno questa realtà dovrà guardarla in faccia ed è convocato per questa mattina un "tavolo tecnico", come l'ha definito il sindaco di Stresa, Marcella Severino, per confrontarsi e per cercare di capire quanto accaduto ieri.

Al Palacongressi di Stresa saranno presenti il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, e il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, insieme al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, con il vicepresidente e assessore alla Montagna, Fabio Carosso, e l'assessore alle Infrastrutture e Trasporti e alla Protezione Civile, Marco Gabusi, oltre al prefetto di Verbania, Angelo Sidoti.

Quello che finora sappiamo è che a provocare la tragedia sarebbe stata la rottura del cavo trainante della funivia sul lago Maggiore, che si sarebbe spezzato di netto a circa 100 metri dalla vetta, facendo precipitare la cabinovia. Il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, da ieri ha disposto il sequestro dell'impianto: "Per ora procediamo per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose - ha spiegato -, poi dobbiamo verificare anche la fattispecie dei reati colposi di attentato alla sicurezza dei trasporti, anche in base alla natura pubblica o meno dell'impianto". Il procuratore ha poi sottolineato che da un primo esame "la funivia aveva quasi terminato la sua corsa mancavano pochi metri all'arrivo" mentre rispetto al fatto se il cavo si sia rotto o sganciato ha precisato: "Non è un accertamento che può essere fatto nell'immediatezza sarà necessario fare verifiche di carattere tecnico". Resta quindi da capire perché la cabina si sia staccata, nonostante i sistemi di sicurezza.

Macché destino. La colpa è dell’incuria - di Gabriele Canè

La funivia Stresa-Mottarone

Chiusa nel 2014 una revisione generale, la funivia del Mottarone ha riaperto nel 2016, dopo due anni di lavori di manutenzione e ammodernamento, affidati alla società Leitner. Il 13 agosto 2016 è stata inaugurata la riapertura e tra ottobre-dicembre 2016 sono state rinnovate le relative stazioni di riferimento. Una scelta, quella di chiudere, non senza incertezze vista la longevità dell'infrastruttura.

I lavori per la funivia partirono nel 1963, per sostituire il vecchio percorso ferroviario datato al 1911, con tanto di stazione in stile Liberty, con un nuovo impianto più funzionale e veloce. Affidati alla ditta Piemonte Funivie, i lavori sono avanti alcuni anni fino all'inaugurazione dell'impianto il primo agosto del 1970. Nel 2002 la funivia è stata sottoposta a una revisione straordinaria, eseguita dalla ditta Poma Italia (ora Agudio). Nel 2009, a completamento dell'opera, è stata costruita dalla società Leitner la seggiovia biposto, che conduce alla croce in vetta al monte (1491 m s.l.m.), alle piste da sci e ad Alpyland.

Incidente funivia Stresa Mottarone: i precedenti

Le indagini

Il ministero delle Infrastrutture ha istituito una Commissione ispettiva con il compito di ''individuare le cause tecniche e organizzative'' che hanno provocato il tragico incidente della funivia di Stresa. Il capo del dipartimento per i Trasporti e la navigazione del Mims, Mauro Bonaretti, ha firmato il decreto istitutivo della commissione di esperti, presieduta dal prof. Gabriele Malavasi, che dovrà redigere una relazione dettagliata sulle cause tecniche e organizzative che hanno provocato l'incidente. Questa Commissione svolgerà approfondimenti specifici, che si aggiungono agli accertamenti della Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime (Dgfema), organismo investigativo indipendente previsto dalla normativa europea. Dgfema ha avviato un'inchiesta finalizzata ad accertare le cause dirette ed indirette dell'incidente e per individuare le azioni più opportune per evitare il ripetersi di eventi analoghi.

Intanto, gli uffici competenti del Mims hanno informato che la revisione generale dell'impianto è avvenuta nell'agosto del 2016, i controlli si sono poi susseguiti a luglio del 2017 e successivamente, tra novembre e dicembre 2020, sono stati effettuati controlli specifici sulle funi. In particolare, a novembre del 2020 sono stati effettuati controlli magnetoscopici sulle funi portanti, sulle funi traenti e sulla fune soccorso. Infine, a dicembre 2020 è stato effettuato da una società specializzata l'esame visivo delle funi tenditrici.

