Roma, 23 maggio 2021 - L'incidente della funivia di Stresa-Mottarone - col suo carico choc di vittime - risveglia l'incubo di molti, che hanno paura di stare sospesi nel vuoto attaccati a un cavo d'acciaio. E a ben ragione: il crollo della cabina ha purtroppo una lunga serie di precedenti, con conseguente tragico bilancio in vite umane. In Italia tutti ricordano le due tragedie del Cermis: nel marzo 1976 per un incidente tecnico la cabina della funivia precipitò causando 42 morti, mentre nel febbraio 1998 un aereo militare statunitense tranciò i cavi dell'impianto uccidendo 20 persone.

Di seguito, l'elenco degli incidenti più gravi, a funivie o funicolari, avvenuti negli ultimi anni nel mondo.

Alpi Svizzere - 13 luglio 1972: la cabina di una teleferica precipita a Betten-Bettmeralp, nelle Alpi svizzere: 13 morti.

Cavalese - 9 marzo 1976: nei pressi di Cavalese (Trentino) precipita una cabina della funivia del Cermis: i morti sono 42

Champoluc (Valle d'Aosta) - 13 febbraio 1983: precipitano tre cabine dell'ovovia che porta al Crest. Undici morti.

Tbilisi (Georgia) - 1 giugno 1990: 15 morti in due cabine della teleferica, che precipitano per la rottura di un cavo.

Bakhtela (Pakistan) - 5 giugno 1993: la cabina di una funivia precipita per la rottura del cavo d'acciaio: 13 morti.

Cermis (Italia) - 3 febbraio 1998: un aereo dei marines Usa di Aviano trancia un cavo della funivia, facendo precipitare nel vuoto una cabina: 20 morti.

Pic de Bure (Francia) - 1 luglio 1999: una cabina della teleferica precipita e provoca la morte di 20 persone.

Kitzsteinhorn (Austria) - 11 novembre 2000: divampa un incendio su un trenino funicolare che sale attraverso una galleria dal paese turistico di Kaprun al ghiacciaio del Kitzsteinhorn. Nell'incidente muoiono soffocate dal fumo 155 persone. È il più grave incidente per numero di morti in una funicolare negli ultimi 40 anni.

Oetztal, (Austria) - 5 settembre 2005: una grossa trave di cemento trasportata da un elicottero precipita su una cabina della funivia sul ghiacciaio tirolese della Oetztal. Nell'incidente muoiono 9 persone.

Sestriere - 22 marzo 2008: guasto alla funivia di Pragelato al Sestriere nelle valli piemontesi che ha provocato 14 feriti, comunque in modo non grave.

Monte Bianco - 8 settembre 2016: si blocca in quota per un guasto la funivia 'Panoramic Mont-Blanc', che collega l'Aiguille du Midi alla Punta Helbronner, versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Tutte salvate le oltre cento persone coinvolte.

Cervinia - 24 dicembre 2016: il maltempo fa accavallare le funi della telecabina Plan Maison-Cime bianche laghi a Cervinia. In una operazione durata oltre sette ore sono stati salvati tutti i 153 sciatori bloccati.