Roma, 23 maggio 2021 - La funivia che collega Stresa con il Mottarone (Verbano-Cusio-Ossola) è precipitata e al momento ci sono almeno 8 vittime. Due bambini sono gravi e sono stati portati in ospedale a Torino. Si è staccata una cabina, al cui interno ci sarebbero state 11 persone. E' precipitata in un bosco, a 300 metri dalla vetta. Una fune avrebbe ceduto in uno dei punti più alti del tragitto. Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino, giunte anche due eliambulanze.

Dal Piazzale Lido, in frazione Carciano di Stresa, in riva al lago di fronte all’Isola Bella, parte la Funivia Stresa-Alpino-Mottarone che, con un tragitto della durata di 20 minuti, raggiunge quota 1.491 metri sul livello del mare.

La mappa

Manutenzione nel 2014, riapertura nel 2016

La funivia del Mottarone è stata chiusa nel 2014 per garantirne una revisione generale, il 13 agosto 2016 è stata riaperta. La manutenzione straordinaria ha previsto una serie di interventi tra cui la sostituzione dei motori, dei quadri elettrici, dell'apparato elettronico, dei trasformatori. E' stata eseguita anche una magnetoscopia sulle funi, una sorta di esame ai raggi x per verificarne la tenuta. Le cabine sono state smontate, ricondizionate e rimontate con impianto acustico e videocamera di sorveglianza a bordo. I lavori di revisione tecnica dell'impianto sono costati 4 milioni e 400 mila euro, finanziati dalla Regione Piemonte, dal Comune di Stresa, e dalla società di gestione. Inaugurata nel 1970, dopo una progettazione durata quasi un decennio: l'impianto fu pensato per sostituire la vecchia ferrovia a cremagliera che, realizzata nel 1911, da Stresa saliva sulla vetta.

Il ministro Giovannini

"Un dramma terribile, ho già parlato con il prefetto e la direttrice dei Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Stiamo cercando di comprendere quanto è accaduto, ma è un dramma veramente terribile". E' quanto dichiara il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, interpellato dall'Agi.

Cabina distrutta

"La cabina della funivia - ha raccontato Walter Milan del Soccorso Alpino - è caduta da un punto relativamente alto e si è adagiata sul terreno ai piedi di un grande bosco. Ora appare sostanzialmente distrutta a terra, la cabina è di colore bianco e rosso, quasi completamente accartocciata, quindi la caduta è stata evidentemente significativa".