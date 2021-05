Verbania, 24 maggio 2021 - "Stiamo salendo sulla funivia". Quattro parole, scritte alla sorella pochi minuti prima del disastro. Roberta Pistolato è una delle 14 vittime dell'incidente della funivia del Mottarone, si trovava nella cabina caduta ieri pomeriggio sulle montagne che circondano il Lago Maggiore, sopra Stresa. Roberta era di Bari, come il marito Vito Angelo Gasparro. Quarant'anni lei, 45 lui: da tempo vivevano nel Piacentino, si erano trasferiti per lavoro a Castelsangiovanni.

Funivia Mottarone: chi sono le vittime dell'incidente

E proprio ieri la coppia aveva deciso di andare in gita sul Lago Maggiore, per festeggiare il compleanno di Roberta. Che, salendo sulla funivia, ha inviato l'sms alla sorella. È stato l'ultimo contatto con la famiglia, prima dello tragedia a 100 metri dalla vetta. Sono morti entrambi, insieme alle altre 12 vittime dello schianto.

Roberta era un medico in servizio nella Continuità assistenziale dell'Usl di Piacenza. Lavorava alla guardia medica e, negli ultimi mesi, era entrate nelle equipe che avevano dato la disponibilità ad effettuare la campagna vaccinale, sia negli hub che a domicilio. Sulla pagina Facebook dell'azienda sanitaria di Piacenza, ieri sera è comparso un messaggio di cordoglio per la scomparsa della dottoressa: "Era una professionista disponibile e cordiale - evidenzia Anna Maria Andena - che ha sempre dimostrato spirito di servizio nello svolgimento del proprio lavoro". Anche il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha espresso "profondo dolore" per la morte della coppia. "Bari oggi si è svegliata con un grande peso sul cuore", le parole del sindaco pugliese Antonio Decaro. "Roberta aveva scelto di festeggiare il suo compleanno con suo marito, provando a riassaporare qualche piccolo gesto di normalità: una gita sul lago, qualche giorno di spensieratezza e la voglia di tornare a vivere", ha aggiunto il primo cittadino di Bari.

La famiglia di Roberta, che nei mesi scorsi aveva perso una sorella per Covid, oggi si trova vivere un'altra tragedia. Un dolore a cui è difficile dare un contorno e un senso.

