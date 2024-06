Incidente a Eboli, scontro frontale fra due auto: tre morti

Roma, 7 giugno 2024 – È tragico il bilancio dell’incidente avvenuto questo pomeriggio sulla Statale SS18 in località Santa Cecilia a Eboli, in provincia di Salerno. Nello scontro frontale fra due auto hanno perso la vita tre persone, di cui le generalità sono tuttora ignote. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Vallo della Lucania, i carabinieri della Compagnia di Eboli e i vigili del fuoco. Saranno le indagini a stabilire la dinamica del tragico accaduto. Al momento, una corsia della SS18 è stata chiusa al traffico e per non bloccare la circolazione è stato temporaneamente istituito un senso unico alternato.