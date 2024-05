Castellammare di Stabia, 19enne muore nello scontro con un’auto guidata da una ragazza senza patente

Castellammare di Stabia, 26 maggio 2024 – C’era una ragazza senza patente – secondo i primi riscontri – alla guida dell’auto che si è scontrata con uno scooter a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Nell’incidente, in via Ripuaria, è morto Salvatore Vertolomo, 19 anni, di Boscoreale, che era in sella al motorino con dietro un amico (salvo).

A bordo della macchina viaggiavano quattro persone, tutte illese. In base a quanto emerso guidava una ragazza di 26 anni, senza patente, denunciata ora per omicidio stradale. Nei guai è finito anche un uomo di 51 anni, denunciato per favoreggiamento personale: avrebbe infatti dichiarato che era lui al volante per coprire la giovane.

La dinamica del sinistro è ancora in corso di accertamento, i due veicoli sono stati sequestrati mentre sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia.