Incidente autostrada A12 oggi tra Rapallo e Chiavari: un morto e sei feriti in un maxi tamponamento

Genova, 6 febbraio 2024 – Maxi tamponamento sull’autostrada A12 tra i caselli di Rapallo e Chiavari, in direzione Livorno: coinvolti un mezzo pesante e alcune auto.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso

Secondo quanto appreso, è di un morto e sei feriti, di cui uno gravissimo, il bilancio dell'incidente avvenuto stamani poco prima delle 7. Quattro persone sono state portate in codice rosso negli ospedali di Lavagna e al policlinico San Martino di Genova mentre altri due feriti sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale di Lavagna.

Secondo le prime informazioni, la vittima è un operaio originario del Bangladesh. Il mezzo pesante sul quale viaggiava insieme a tre colleghi si sarebbe schiantato per cause ancora in fase di accertamento: i quattro, scesi dal camion dopo l’incidente, sarebbero poi stati travolti dalle auto in transito.

Il tratto è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso e si sono formati diversi chilometri di coda. Sul posto elisoccorso e ambulanze, oltre a polizia stradale e vigili del fuoco.

Ancora sangue, quindi, sulle autostrade italiane: lunedì incidenti in A22 e A1, con un morto, decine di feriti e circa 100 vetture coinvolte.