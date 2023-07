Incendi, brucia anche l’Italia: oltre 100 roghi fra Sicilia e Calabria, ad Amalfi le fiamme minacciano le case

Roma, 24 luglio 2023 – Non si parla ancora di emergenza incendi in Italia ma c’è il rischio lo si faccia a breve. Non solo la Sicilia dove oggi si sono contati 43 roghi: sono tante le zone del Paese colpite, al Sud ma anche al Centro. L’attenzione è alta anche dopo il caso di Rodi, alle prese con la più grande evacuazione di sempre. In Grecia come da noi le fiamme sono alimentate dalle condizioni atmosferiche – temperature elevate e vento – . Ma dietro c’è spesso la mano dell’uomo.

Le richieste di soccorso aereo pervenute alla Protezione civile solo oggi sono 23, 10 dalla Sicilia, 6 dalla Sardegna, 4 dalla Calabria, una ciascuna da Liguria, Lazio e Puglia.

Ad Amalfi, nella Valle dei Mulini, un incendio sta minacciando le abitazioni.

I vigili del fuoco impegnati nello spegnere un incendio nell'area di Cosenza (Ansa)

Sicilia, fiamme da Monreale a Siracusa

Sull’isola la situazione più difficile: sta bruciando l'area del Siracusano con numerosi incendi che stanno mettendo a dura prova i vigili del fuoco. La strada statale 114 ‘Orientale Sicula’ è rimasta ore chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Augusta e di Priolo Gargallo. A fuoco la zona dei Cugni di Cassibile. Un rogo si è anche scatenato a Portopalo di Capo Passero, in contrada Maucini, dove è stata evacuata un Rsa.

Brucia da questa mattina il Parco Minerario Floristella- Grottacalda a Valguarnera (Enna).

Le fiamme hanno distrutto ettari di macchia mediterranea in contrada Conza a Castellammare del Golfo. Un vasto incendio a Monreale (Palermo) ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco con tre squadre e due Canadair. Operazioni di spegnimento si sono rese necessarie anche a Partinico, Misilmeri, Bolognetta, Cefalù.

Tanti i fronti dunque e poche le risorse in termini di uomini e mezzi, avvertono i sindacalisti dei vigili del fuoco. Il presidente della regione Renato Schifani promette “massima attenzione e costante monitoraggio della situazione”. Basterà?

Calabria, 70 roghi in poche ore

Nelle ultime ventiquattr'ore sono stati oltre 70 gli incendi di bosco e sterpaglie in tutta la Calabria per i quali si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e del personale della Protezione civile regionale. In Aspromonte, in località San Demetrio, sono intervenuti due canadair coltre a un elicottero. Sotto controllo l’incendio a Campo Calabro, sempre nel Reggino, ha interessato i locali di una ditta specializzata nel trattamento di rifiuti. Nel Cosentino le fiamme hanno attraversato la zona dell'Alto Ionio, ed in particolare a Corigliano Rossano, Acri e Cassano.

Lazio, a fuoco la Pontina

Sette squadre e due elicotteri della Protezione civile sono entrate in azione oggi per spegnere le fiamme divampate in entrambi i lati della strada statale ‘Pontina’ 148, all'altezza di Castel Romano. Le operazioni sono state disturbate dalla presenza di forte vento.

Sardegna, paura a Decimoputzu

Un rogo si è sviluppato oggi pomeriggio nelle campagne di Decimoputzu, nel sud Sardegna. Le fiamme alimentate dal vento e dalle alte temperature si sono avvicinate pericolosamente alle case. Sul posto stano operando due squadre dei vigili del fuoco di Iglesias e Cagliari, la Protezione civile, il Corpo forestale e i volontari. In azione anche il velivolo dell'Aeronautica Militare. Intervento di un elicottero in località Su Campu a San Gavino Monreale mentre un altro mezzo aereo è stato impegnato nella zona di Santa Giusta per dare manforte alle squadre a terra impegnate a domare un incendio vicino allo stagno dell'Oristanese. Allerta arancione per domani al Olbia.

Puglia, 10 ettari bruciati in Salento

Nel Salento ha bruciato per sei ore la zona tra Frigole e San Foca, in provincia di Lecce. In un'area lunga 15 chilometri sono andati bruciati circa 10 ettari di macchia e pinete. Gravi danni anche ad un campo da golf la cui cabina elettrica è stata inghiottita dalle fiamme. Ad avere ragione del rogo che pare essere stato innescato in 5-7 punti, da terra con 15 mezzi, 30 unità tra operatori antincendio incendio Arif (agenzia regionale opere irrigue e forestali), Carabinieri forestali, vigili del fuoco, Protezione civile e volontari.