Palermo circondata dal fuoco: aeroporto chiuso fino alle 11. Rischio nube tossica, “state in casa”

Palermo, 25 luglio 2023 - Palermo è circondata dal fuoco. Istituito il centro operativo comunale per l’emergenza. I Vigili del Fuoco e i canadair sono incessantemente a lavoro. Uno dei roghi più vasti riguarda la riserva di Capo Gallo, che sovrasta Mondello con le fiamme che sono cominciate già dal pomeriggio di ieri.

Una donna di 88 anni, Rita Gaetana Pillitteri, in precarie condizioni di salute è morta nel Palermitano perché i sanitari del 118, a causa degli incendi, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso. L'anziana ieri aveva la febbre alta, ma gli operatori, per il grosso rogo divampato nella zona di San Martino delle Scale, non sono riusciti a raggiungere la sua abitazione.

Incendio attorno all'aeroporto di Palermo, chiuso lo scalo

L’aria risulta irrespirabile e diverse famiglie hanno lasciato le proprie abitazioni, a Pizzo Sella. Fuoco anche sulla collina di Bellolampo dove la Rap “ha attivato tutte le procedure previste in questi casi per circoscrivere i focolai”. Un incendio, abbastanza vasto, fin dalla serata di ieri, è scoppiato anche nella montagna della zona Inserra, nel quartiere di Cruillas. Anche in questa zona ci sono diverse villette e gli abitanti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Fiamme anche a Bonagia, Boccadifalco, Monreale e in diversi paesi dell’hinterland da Isola delle Femmine ai centri del Trapanese. La Protezione Civile invita a non uscire di casa per via del rischio diossina, visto che in alcuni tratti l’aria risulta irrespirabile. Da ieri brucia la discarica, in particolare la zona delle vecchie vasche.

Chiuso l’Aeroporto di Palermo fino alle 11. I voli programmati subiranno cancellazioni e ritardi informa la Gesap.

La circolazione dei treni è sospesa tra Palermo Notarbartolo e Punta Raisi per un incendio nei pressi della linea ferroviaria. Richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per consentire la ripresa della circolazione. I treni Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Chiusi diversi svincoli dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, quelli di Cinisi e Villagrazia di Carini sono stati riaperti.

“Alla discarica – fanno sapere dall’ufficio stampa – l’incendio è circoscritto. Stiamo buttando terra, è la cosa migliore in questi casi. Alle 9 del mattino ci sono fumi anche se naturalmente le fiamme possono riattivarsi”.