La Grecia brucia, anche Corfù in fiamme: 17 villaggi evacuati. Incendio Rodi, fuggite 19mila persone

Corfù, 24 luglio 2023 – Dopo Rodi, brucia anche Corfù. La Grecia è devastata dalle fiamme: alte temperature e venti forti rendono ancora più drammatica la situazione e il lavoro dei vigili del fuoco.

Corfù in fiamme

Le fiamme divampate a Corfù

Un vasto incendio è scoppiato con diversi focolai nella zona di Perithia, a nord di Corfù, isola greca nel Mar Ionio. Le autorità hanno evacuato 17 villaggi, la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. I pomperi hanno lavorato per tutta la notte per impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni. Secondo il sindaco dell’isola, Giorgos Mahimaris, si tratta di ''un incendio doloso''.

Circa 2.500 persone sono state allontanate dall'isola di Corfù durante la notte, hanno riferito i vigili del fuoco. Per motivi di sicurezza, residenti e turisti sono stati portati via dalle aree vicine al fronte dell'incendio – in particolare le zone di Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia e Sinies – e trasferiti allo stadio Agios Markos e al Teatro Municipale di Corfù, riferisce il sito di Kathimerini. Anche diverse imbarcazioni sono state inviate per evacuare residenti e turisti via mare, ha dichiarato un funzionario del governo.

La Grecia brucia, incubo Rodi

Situazione drammatica a Rodi

L’emergenza coinvolge tutta la Grecia. I vigili del fuoco stanno lottando per contenere 82 roghi in tutto il Paese, 64 dei quali sono iniziati domenica, finora il giorno più caldo dell'estate. L'incendio più grave è sull'isola di Rodi, dove circa 19mila persone sono state evacuate da diverse località. Il Ministero dei cambiamenti climatici e della Protezione civile ha affermato che si tratta della “più grande evacuazione da un incendio nel Paese”. La polizia locale ha detto che 16mila persone sono state evacuate via terra e 3.000 via mare da 12 villaggi e diversi hotel. Sei persone sono state curate brevemente in un ospedale per problemi respiratori. Una persona che è caduta e si è rotta una gamba durante l'evacuazione di un hotel e una donna incinta sono in ospedale, quest'ultima in buone condizioni, hanno detto le autorità.

Isola di Evia

Le fiamme sono divampate anche sull’isola di Evia. Qui le autorità hanno detto ai residenti di quattro villaggi meridionali di evacuare nella città di Karystos. Il vicegovernatore della Grecia centrale Giorgos Kelaiditis, che si trovava vicino a uno dei villaggi, ha dichiarato all'agenzia statale Ana-Mpa che la situazione è difficile. "Il fuoco può essere a 2 chilometri di distanza, ma il vento è forte, il fumo denso e l'aria è difficile da respirare", ha spiegato.

Nel Peloponneso

Altri incendi sono scoppiati nella regione settentrionale del Peloponneso, vicino alla città di Aigio. Il traffico sulla vecchia strada statale Atene-Patrasso, che attraversa la costa, è stato interrotto.