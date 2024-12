Il Vaticano ci ripensa, sparisce dal calendario il Giubileo Lgbt

Il Giubileo per la comunità Lgbt è stato rimosso dal calendario ufficiale dell’Anno Santo. L’appuntamento era fissato al 6 settembre, ma al momento figurano altri due eventi e non quello della Tenda di Gionata, l’organizzazione che si occupa della pastorale delle persone omosessuali e transgender. "Mancavano delle informazioni, come il numero di partecipanti e il tipo di evento. Appena avremo queste informazioni, verrà reinserito", precisa l’ufficio stampa del Giubileo.

D’altronde monsignor Rino Fisichella, il ‘regista’ degli eventi dell’Anno Santo 2025, aveva commentato l’appuntamento dicendo: "Tutti sono i benvenuti". L’associazione interessata comunque riferisce di non essere stata informata del fatto che il suo evento fosse stato sbianchettato dalla programmazione ufficiale. "Non sappiamo nulla, nessuno ci ha dato una spiegazione", ha commentato Innocenzo Pontillo, presidente della Tenda di Gionata, parlando al portale ‘Gay.it’.