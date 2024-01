Il Papa in tv da Fazio: "Non penso di dimettermi"

"Ancora vivo". Così il Papa, nell’intervista a Fabio Fazio a ’Che Tempo Che Fa’ su Nove, ha risposto al conduttore che gli chiedeva come stava. Quanto alle possibili dimissioni, "non è un pensiero né una preoccupazione né un desiderio ma una possibilità aperta a tuti i Papi. Ma al momento non è al centro dei miei pensieri", "finché mi sento di servire vado avanti", se cambierà la condizione "sarà da pensarci", ha aggiunto il Papa.

"Il Signore benedice tutti – ha aggiunto a proposito del documento del Dicastero per la Dottrina della Fede, Fiducia Supplicans, sulle benedizioni delle coppie irregolari e dello stesso sesso –. Tutti coloro che sono capaci di essere battezzati. Ma poi le persone devono entrare in colloquio con il Signore. Noi dobbiamo prendere per mano le persone non condannarle".

E riguardo alle polemiche suscitate dal documento stesso: "Quando si prende una decisione, il prezzo di solitudine che tu devi pagare". Infine, una curiosità: "In 54 anni di sacerdozio, solo una volta ho negato il perdono a una persona, per la sua ipocrisia".