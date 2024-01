Il giallo del cadavere senza testa e arti: "È una donna scomparsa da alcuni mesi"

È giallo per il ritrovamento di un cadavere, in avanzato stato di decomposizione, trovato ad Aurisina, in provincia di Trieste. È stato un passante a scoprire il corpo senza testa, individuata a pochi metri di distanza, e privo di alcuni arti – le braccia e una gamba – ma questo potrebbe essere anche il risultato della presenza di tanti animali selvatici nella zona boschiva, una sorta di dirupo, nei pressi del cimitero. Sul caso indagano i carabinieri, i quali, secondo quanto si apprende, sulla scorta dei pochissimi elementi di cui sono in possesso, non escludono alcuna ipotesi sulla vicenda, compreso l’omicidio. Con il passare delle ore tuttavia acquista credito l’ipotesi che il corpo possa essere quello di una donna tra i 60 e i 70 anni, Cinzia Pecikar, scomparsa alcuni mesi fa proprio da Aurisina. Il medico legale ha già effettuato i primi esami.