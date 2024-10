I fidanzati eroi: "Li abbiamo tirati su con il guinzaglio"

VENTURINA TERME (Livorno)

"Li abbiamo salvati con questo guinzaglio". Martina Serini e Luca Fontani sono riusciti a strappare dall’ondata di piena del torrente, un uomo e una ragazza rimasta bloccata in auto con l’acqua ormai quasi sopra al finestrino della portiera.

Come avete fatto?

"ll guinzaglio del cane, lungo una decina di metri che usiamo per permettere al nostro amato quattrozampe un po’ di libertà nelle passeggiate serali, è stato provvidenziale. Avevamo solo quello a portata di mano e lo abbiamo usato"

Come era la situazione?

"L’ondata di acqua fangosa che ha lambito e allagato i piani bassi delle abitazioni di Cafaggio, ha travolto anche un uomo da poco uscito da un bar che ha cercato di resistere aggrappato a un guardrail e un cartello stradale. Ma noi lo abbiamo saputo solo dopo. Eravamo intervenuti per una ragazza con l’auto bloccata e che la piena stava lentamente spostando. Abitiamo a poche decine di metri e ci siamo dati da fare.

Due fidanzati i coraggiosi, ma non sprovveduti, avete pensato alla sicurezza?

"Sì, volevamo mattere in salvo le persone, ma senza rischiare inutilmente con atteggiamenti incoscienti, così ci siamo legati al guinzaglio che è molto robusto e ha funzionato come una corda assicurata a un paletto di ferro e insieme abbiamo tirato fuori dalla piena prima la ragazza bloccata nell’auto e poi l’uomo che nel frattempo, stremato dalla fatica aveva mollato il guardrail e veniva trascinato dall’acqua".

È stato difficile?

"Lo abbiamo preso al volo, era terrorizzato e non aveva torto perché ha rischiato veramente di essere portato via dall’acqua fangosa. La forza del torrente gli aveva strappato via i pantaloni e le scarpe".

Che cosa vi ha raccontato?

"Ci ha detto che un attimo prima la strada era un po’ allagata, ma all’improvviso è arrivata un’ondata di acqua e fango e ha avuto solo l’istinto di aggrapparsi al guardrail. Una questione di attimi. Siamo felici di averlo aiutato, lui e la ragazza. Non ci si può rendere conto di come rapidamente sia cambiata la situazione, è un miracolo se nel buio non sono stati portati via dalla corrente".

Oltre a questi due salvataggi i vigili del fuoco hanno soccorso nella notte 27 persone, tra cui anche anziani e bambini, in val di Cornia, in case isolate dagli allagamenti.

Luca Filippi