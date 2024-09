I colleghi del negozio:: "Chiara qui a fine luglio. Nessuno si è accorto che fosse incinta"

TRAVERSETOLO (Parma)

"Diceva che faceva la baby sitter perché le piacevano tanto i bambini. Oltre a questo, portava i piccoli alla piscina di San Polo d’Enza, qui vicino". Laura (nome di fantasia) è una delle migliori amiche di Chiara Petrolini, a Traversetolo. "Non aveva mai parlato di una o più gravidanze. E non si vedeva assolutamente niente. Neppure dalle ultime foto che aveva postato in Facebook si sarebbe potuto capire che era incinta anche se compariva con la pancia scoperta. Ne aveva messa una anche poco prima che uscisse tutta la storia". Chiara aveva lavorato a lungo nel negozio di abbigliamento sportivo Tema Sport, in piazza Marconi. "L’ho incontrata – ricorda Franca, collaboratrice del negozio – prima come cliente. Lavorava a chiamata, con i voucher. Veniva a darci una mano di domenica. È venuta da noi l’ultima domenica di luglio. Stava bene. Non si vedeva niente che mostrasse la gravidanza. In negozio non ha mai parlato di figli. So che teneva i bambini come babysitter e che era richiesta, la chiamavano in tanti. Si vede che era brava. Non posso dire altro. Era una persona educata, gentile, sia con noi sia con i clienti". Il sindaco Simone Dall’Orto dà voce a una comunità attonita: Traversetolo non è un paese dove esistono condizioni di emarginazione, dove si vivono problemi di droga, di prostituzione. La domanda è perché proprio qui da noi? Difficilmente si avrà una risposta".

g. m.