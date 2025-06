Harry Potter rivive tra mostra, parchi, serie tv

Spinelli

Daniel Radcliffe era solo un adolescente di belle speranze quando sullo schermo indossò per la prima volta il mantello e la cravatta di Harry Potter. Oggi di anni ne ha 35 ed è cresciuto assieme al suo personaggio fino al 2011, quando la trasposizione cinematografica della saga legata ai fortunatissimi romanzi di J. K. Rowling s’è interrotta. Ma il magico mondo di Hogwarts no, quello è rimasto nel tempo grazie a una miriade d’iniziative che vanno da mostre come quella “Harry Potter: The Exhibition” in arrivo a Milano dal 19 settembre al 6 gennaio 2026 all’opera teatrale “Harry Potter and the cursed child”, ai parchi a tema negli Usa, Regno Unito, Giappone. Ad Edimburgo basta entrare in uno dei negozi della pittoresca Victoria Street, luogo caro a tutti gli iniziati, per trovare in vendita tra cappelli, mantelline, magliette e una quarantina di bacchette magiche diverse. Ma il tempo passa e i frequentatori sono tutti di età matura. L’ha capito pure il gruppo Warner, pronto ora a far partire dal Binario 9¾ della stazione di King’s Cross un nuovo Espresso per Hogwarts con a bordo la generazione entrata in contatto col magico mondo del maghetto solo di riflesso: una serie TV in arrivo il prossimo anno su HBO, a quasi trent’anni dall’uscita del primo romanzo, a 25 dal primo adattamento cinematografico e a 15 dall’ultimo.