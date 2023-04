Harry all’incoronazione Ma senza Meghan e figli

In ritardo, ma la risposta è arrivata: il principe Harry sarà presente, il 6 maggio, all’incoronazione del padre Carlo III, ma senza la moglie Meghan (in foto assieme a lui) che pare snobbare il momento più atteso della vita di suo suocero, oltre che senza i loro due figli. Gli attriti tra i duchi di Sussex e la famiglia reale non sono più un mistero e questo gesto, più che un segnale di pace in casa Windsor, suona come segno di rispetto verso l’istituzione monarchica - per evitare lo scandalo definitivo.