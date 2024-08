Femminista, studentessa modello, amante della poesia: chi era Hannah, la figlia di Mike Lynch

Roma, 23 agosto 2024 – “Una supernova, determinata, ostinata e divertente”. Così viene descritta Hannah Lynch, figlia del tycoon Mike Lynch, dai suoi amici. La 18enne, il cui corpo è stato recuperato oggi dai sommozzatori, era una studentessa modello: dopo il diploma in una delle scuole britanniche più esclusive, si accingeva a entrare alla storica Università di Oxford.

Hanna Lynch, la figlia del tycoon Mike Lynch, aveva 18 anni (Ansa)

Secondo diversi media inglesi, Hannah era iscritta alla Latymer Upper School di Hammersmith, scuola privata di Londra la cui retta costa 25mila sterline l’anno. Era un’amante dei libri e della poesia: era una vera e propria divoratrice di testi, particolarmente impegnata sui temi sociali come i diritti delle donne.

Aveva una media scolastica molto alta e in più occasioni i suoi genitori, Mike Lynch e Angela Bacares, avevano anche fatto delle donazioni alla scuola, frequentata in passato da ex allievi famosi come gli attori Hugh Grant e Alan Rickman. Il 15 agosto Hannah aveva ufficialmente ultimato gli studi alla Latymar e a settembre si sarebbe dovuta iscrivere ad Oxford. Una sua ex compagna di scuola ha raccontato al The Indipendent di essere "incredibilmente sotto choc".