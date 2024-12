Governo di interesse nazionale,. Macron esclude Mélenchon e Le Pen dal tavolo per il nuovo premier

Il governo di Michel Barnier, appeso al filo della benevolenza di Marine Le Pen, è naufragato in tre mesi. Adesso Emmanuel Macron si rivolge dall’altra parte. E se in direzione di Mélenchon i muri restano invalicabili, gli altri componenti del Nuovo Fronte Popolare – Verdi, socialisti e comunisti – lo ascoltano. Oggi alle 14, tutti convocati all’Eliseo per un "tavolo allargato" che punta a stabilire un "metodo" condiviso per arrivare al "governo di interesse generale". Tutti eccetto i due che "non si situano in una logica di compromesso", il Rn di Marine Le Pen e Lfi di Jean-Luc Mélenchon. Non c’è il nome del premier, che come era stato lasciato intendere da Macron sarebbe arrivato ieri o oggi. Ma c’è un’inedita e variegata potenziale maggioranza di ‘campo largo’, dai Républicains ai comunisti, centristi, macroniani, socialisti e Verdi.