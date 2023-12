Gli aiuti Usa a Kiev,. Biden in pressing per confermarli:: "Non può vincere Putin"

ROMA

"Non possiamo far vincere Putin". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante il suo appello al Congresso affinché approvi i fondi aggiuntivi per gli aiuti all’Ucraina: 61 miliardi di dollari, prima della pausa natalizia. "Non voglio voltare le spalle all’Ucraina – ha detto Biden – ma stiamo finendo i soldi". "Un’interruzione – ha aggiunto – sarebbe il più bel regalo a Putin. Se Putin prende l’Ucraina, finirà per attaccare un alleato della Nato e a quel punto, avremo qualcosa che non vogliamo: truppe americane che dovranno combattere contro le truppe russe". Allo stato i leader repubblicani intendono bloccare il provvedimento perché il pacchetto non include le loro richieste su immigrazione ed asilo. E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è preoccupato. "La Russia – ha detto durante una teleconferenza con i leader dei Paesi del G7 – spera solo una cosa: che l’unità del mondo libero crolli l’anno prossimo. La Russia crede che l’America e l’Europa non manterranno il loro sostegno all’Ucraina".

Un rischio reale.