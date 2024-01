Svolta sui giudici di pace: ecco quanto guadagneranno. Il testo del Ddl in Pdf

Roma, 30 gennaio 2024 – Aumento di stipendio per i magistrati onorari, vuol dire giudici di pace, di tribunale e vice procuratori onorari. Andiamo con ordine e vediamo di che cosa si tratta grazie alle spiegazioni di Luigi Vingiani, segretario nazionale Confederazione giudici di pace.

Magistrati onorari: come cambia lo stipendio

Nel Ddl pronto per il prossimo Consiglio dei ministri – che dovrà poi seguire l’iter in Parlamento – c’è anche questo riconoscimento. Il compenso lordo per chi svolge la funzione a tempo pieno sarà di 58.840 euro, erogato in tredici mensilità, come stabilisce l’articolo 31 bis del Ddl.

Luigi Vingiani, segretario nazionale Confederazione giudici di pace

Chiarisce Vingiani: “Per chi lavora part time il compenso previsto è di 20mila euro”. Molto più basse le cifre previste finora dalla Cartabia: 36mila euro lordi all’anno, “con una differenza di 400 euro al mese tra tempo pieno e part time”. Soldi in più ma anche onore. Perché alla base, spiega il segretario nazionale, “c’è il riconoscimento della funzione giurisdizionale, Cartabia aveva equiparato i magistrati onorari a funzionari di cancelleria. Ma, come ha appena ribadito anche il presidente Santalucia, noi esercitiamo una funzione molto diversa”.

Il disegno di legge in Pdf

A chi si applica la riforma

Ma a chi si applicano le nuove regole? “Ai magistrati onorari in servizio al 16 ago 2017, quindi in servizio prima della riforma Orlando”, risponde Vingiani.

Magistrati onorari, i numeri

I magistrati onorari in Italia sono 4.700, ricorda Vingiani, divisi in tre fasce: giudici di pace, giudici di tribunale, vice procuratori onorari. “Sbrigano un milione di pratiche all’anno, vuol dire il 50% di tutti i procedimenti. E questi numeri dal 2025, con le nuove competenze, lieviteranno”.

Cosa cambia

Quindi tra le novità, stipendio a parte, Vingiani elenca: “La definizione del monte ore, che prima non esisteva, per i magistrati onorari part time e per quelli a tempo pieno. Nello schema del Ddl, chi non ha un rapporto esclusivo “dovrebbe avere un impegno di un terzo, 16 ore contro 40. Però su questo punto vorremmo arrivare a una soluzione diversa, il 50%”. Ancora: la riforma riconosce la previdenza - “questo è un grande risultato”-, e l’aspettativa.

Cosa resta in sospeso

Il giudizio di Vingiani sulla riforma “è positivo”. Ma nel dirlo, il segretario nazionale annuncia già la prossima battaglia: “Dobbiamo recuperare i contributi pregressi”. E qui si apre il problema della “copertura previdenziale”. “Altrimenti rischiamo di non raggiungere l’età contributiva”, è il ragionamento.

Tempi per l’approvazione

Ma in che tempi si arriverà a sintesi? “Noi ci auguriamo che il testo sia approvato in primavera”, è l’auspicio del segretario nazionale Cgdp. Ma senza di voi cosa accadrebbe? Non ha dubbi: “Giustizia al collasso”.