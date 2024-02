Concorso Camera dei deputati 2024: scadenze, requisiti e quanto guadagna un assistente parlamentare

Roma, 5 febbraio 2024 - Concorso Camera dei deputati: è boom di domande per 100 posti da assistente parlamentare e 25 da consigliere. Ma quali sono stipendi, requisiti, prove e scadenze? Ecco le risposte.

Quanto guadagna un assistente parlamentare

La retribuzione lorda di un assistente parlamentare, stando alle informazioni dell’ultimo quadro consultabile (febbraio 2022) sfiora i 33mila euro all’anno, come stipendio d’ingresso. Si superano i 100mila euro dopo il 35esimo anno.

Scadenza per le domande

Le domande per il concorso da assistente e da consigliere vanno presentate entro le 18 del 26 febbraio. “Si raccomanda di compilare e inviare la domanda di partecipazione con congruo anticipo rispetto al termine di presentazione, alla scadenza del quale non sarà più possibile né modificare né inviare la domanda”, è l’avviso che compare sul sito della Camera per entrambi i bandi.

Assistente parlamentare e consigliere: requisiti

Per il concorso di assistente parlamentare bisogna essere cittadini italiani, non aver superato i 40 anni, essere diplomati, godere dei diritti politici e non avere sentenze definitive di condanna (o di applicazione della pena su richiesta) per reati che comportino la destituzione dal personale della Camera dei deputati. Per il posto da consigliere, non bisogna aver superato i 47 anni.

Assistente parlamentare: le prove

Per diventare assistente, chiarisce il bando, bisogna superare una prova selettiva, due prove scritte e una prova orale. La prova selettiva consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata. L’ammissione alle prove scritte è deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 500° posto. La prima prova consiste nella risposta a un questionario, composto da quattro quesiti a risposta aperta, di cui due concernenti Elementi di diritto costituzionale; uno concernente Elementi di diritto parlamentare e uno concernente la Storia d’Italia dal 1861 ad oggi. Il tempo a disposizione è di tre ore. La seconda prova consiste nella risposta a un questionario, composto da quattro quesiti a risposta aperta, di cui uno concernente la materia Sicurezza nei luoghi di lavoro; uno concernente la materia Prevenzione incendi; uno concernente la materia Primo soccorso e uno concernente Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale. Il tempo a disposizione è di tre ore. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell’aggiornamento culturale del candidato. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla conoscenza di un’ulteriore lingua straniera.

Consigliere parlamentare: le prove

Gli esami consistono in una prova selettiva, quattro prove scritte e una prova orale. La prova selettiva consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 250° posto. Le prove scritte prevedono:

un elaborato di diritto costituzionale

un elaborato di diritto e procedura parlamentare

un elaborato di diritto civile ovvero di politica economica, secondo la scelta di ciascun candidato dopo il sorteggio delle due tracce

un elaborato di storia d’Italia dal 1861 ad oggi.

La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell’aggiornamento culturale del candidato. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio.