Il giudice di Catania: migrante dall’Egitto non può essere trattenuto. Scavalcato il dl Paesi sicuri

Catania, 4 novembre 2024 – Il Tribunale di Catania non ha convalidato il trattenimento di un migrante arrivato in Italia dall’Egitto. “È la prima pronuncia di questo tipo dopo il decreto legge sui paesi sicuri”, ha commentato l’avvocato dell’uomo che a Pozzallo ha chiesto lo status di rifugiato, Rosa Emanuela Lo Faro.

Nell’ordinanza della corte si precisa che la lista di paesi sicuri stilata dal governo italiano – che include l’Egitto – “non esime il giudice all'obbligo di una verifica della compatibilità” di tale “designazione con il diritto dell'Unione europea”. E in Egitto – viene sottolineato – “ci sono gravi violazioni dei diritti umani” che “investono le libertà di un ordinamento democratico”.

Dunque, finora, neanche l’emanazione di un decreto ad hoc garantisce al governo la convalida dei trattenimenti di richiedenti asilo su suolo italiano. S’infuria Salvini: “Per colpa di alcuni giudici comunisti che non applicano le leggi, il Paese insicuro ormai è l'Italia – scrive il vicepremier in una nota – . Ma noi non ci arrendiamo!”.

Qualche giorno fa la sezione immigrazione del tribunale di Bologna, ha ritenuto "sussistenti" i presupposti per un “rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea”. Ai togati Ue il giudice di Bologna chiede quale sia il parametro "sulla cui base debbono essere individuare le condizioni di sicurezza che sottendono alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro".

La legge italiana e la giurisprudenza europea

Alla base del quesito la nota contraddizione tra la direttiva europea 32/2013 in materia di protezione internazionale e la legge italiana. Contraddizione già fatta emergere dal tribunale di Roma qualche settimana fa quando non ha convalidato il trattenimento dei migranti trasferiti in Albania, citando la sentenza del 4 ottobre della Corte Ue. In quel momento la lista Paesi sicuri esisteva sotto forma di regolamento e non di decreto legge, ma la questione cambia di poco.

In sostanza la Corte di giustizia europea – fonte di diritto superiore alla legge nazionale – esclude che un Paese di origine dei richiedenti asilo possa essere ritenuto sicuro se parti del suo territorio o categorie di persone sono a rischio per vari motivi. Ed è il caso dell’Egitto, secondo il giudice di Catania.

Proprio per evitare un altro ‘caso-Roma’ il governo ha recentemente approvato un decreto con una nuova lista di Paesi sicuri, elevando la lista da regolamento a legge dello Stato, e aggiornando l’elenco dei Paesi stessi (L’Egitto è confermato). L’auspicio era che nessun giudice l’avrebbe più messa in discussione. L’ha fatto oggi invece il tribunale di Catania. Alla Corte Ue il giudice di Bologna nel frattempo domanda se “sussista sempre l'obbligo per il giudice nazionale di non applicare" le disposizioni nazionali.