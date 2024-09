Giornata Mondiale dell’Alzheimer, Progetto Teseo lancia un sito per aiutare malati e caregiver

Roma, 20 settembre 2024 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, il 21 settembre, le organizzazioni non profit del Progetto Teseo metteranno on line il sito dedicato al progetto “Fragilità e demenze in una comunità che cura” per promuovere un nuovo concetto di assistenza. Il sito www.progettoteseo.it punta a sensibilizzare e informare il pubblico sulla demenza e sulle sue sfide mettendo in rete informazioni, indicazioni, servizi sanitari e sociali. Nello specifico, all’interno della sezione “La Demenza”, vengono descritti i 10 campanelli d'allarme per riconoscere l’Alzheimer, i sintomi, la cura, il fondamentale ruolo dei caregiver e le “Storie” di coloro che convivono o hanno convissuto con la demenza. Nel sito viene dato spazio anche agli attori coinvolti nel progetto, vincitore del Bando Welfare in ageing, promosso e finanziato da Fondazione Cariplo. Il sito prevede lo sviluppo di ulteriori sezioni, destinate ad ampliare e arricchire ulteriormente l’offerta informativa e di supporto.

La Fondazione Don Gnocchi, capofila dell’attività, con Airalzh Onlus, Associazione per la Ricerca Sociale, Caritas Ambrosiana e Sociosfera Onlus, traccia un bilancio dopo il primo anno di operatività. “Il Progetto Teseo ha operato in una modalità completamente innovativa, ha saputo infatti integrare azioni in filiera a sostegno della popolazione anziana milanese a rischio di compromissione cognitiva e demenza, intervenendo in modo complementare, ovvero facendo da ponte tra le risorse della comunità e quelle istituzionali. In questo modo Teseo, passo dopo passo ha validato un modus operandi unico” dichiara Sergio Pasquinelli Presidente di ARS Associazione per la ricerca Sociale, uno dei partner del progetto. “Con il sito dedicato al progetto Teseo metteremo a disposizione uno strumento che valorizzerà al massimo il lavoro che la struttura della Centrale Operativa di Teseo ha svolto in questi mesi in funzione di coordinamento della presa in carico della persona anziana, creando un raccordo fra servizi e professionisti – aggiunge Pasquinelli –. Ci sarà un form nel quale sarà possibile richiedere informazioni dopo aver compilato le diverse parti richieste dal sistema, necessarie per avere un quadro il più possibile completo e dare le informazioni pertinenti”.

La centrale operativa di Teseo rientra nella definizione di Centrale operativa territoriale (COT) secondo il decreto ministeriale 77/2022. Le COT sono state istituite per garantire l’accesso ai servizi sanitari in modo tempestivo e appropriato, ridurre i tempi di attesa e migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti ai pazienti, al fine di assicurare continuità, accessibilità ed integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria. “Si stima che a Milano ci siano 30mila persone affette da decadimento cognitivo – dichiara Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano – un numero importante e costantemente in aumento che ci induce a riflettere e lavorare ancora più intensamente per costruire una rete di supporto per i pazienti e, soprattutto, per i familiari e i caregiver che spesso portano da soli un carico di cura molto gravoso.

Entro fine anno il Progetto Teseo presenterà due opuscoli: “Un guida per i caregivers” e “Una guida per le persone affette da demenza” affinché si possa normalizzare sempre più la gestione della presa in cura di questo tipo di malattie. Secondo l’Organizzazione Mondiale di Sanità entro il 2030 saranno 78 milioni le persone che nel mondo vivranno con questa malattia.