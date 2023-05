Giorgia Meloni da Papa Francesco, in udienza privata con la famiglia

Città del Vaticano, 10 gennaio 2023 - Giorgia Meloni in udienza privata da Papa Francesco. La premier, in tailleur nero, è arrivata in Vaticano con il compagno Andrea Giambruno, sempre in nero e cappotto sotto braccio, e la figlioletta Ginevra, anche lei in cappottino nero.

Nel Cortile di San Damaso, dove le guardie svizzere erano schierate nel picchetto d'onore, la presidente del Consiglio e i familiari sono stati accolti da padre Leonardo Sapienza, reggente della Casa pontificia. Quindi si è recata all'incontro con il Pontefice, a cui ha presentato anche i suoi collaboratori, a partire dal sottosegretario Alfredo Mantovano ("una persona con la quale io lavoro da tanti anni, grande giurista, grande cattolico"). Presenti anche l'ambasciatore presso la Santa Sede Francesco Di Nitto e il segretario generale di Palazzo Chigi Carlo Deodato ("Da lui dipende tutto il funzionamento della macchina", ha spiegato la premier).

Giorgia Meloni, la figlia Ginevra e Papa Francesco (Ansa/Vatican Media)

Nel colloquio, durato 35 minuti, Meloni e Bergoglio hanno discusso di "questioni relative alla situazione sociale italiana, con particolare riferimento ai problemi legati alla lotta alla povertà, alla famiglia, al fenomeno demografico e all'educazione dei giovani". Non sono poi mancate le "tematiche di carattere internazionale, con speciale riferimento all'Europa, al conflitto in Ucraina e alle migrazioni".

Lo scambio dei regali

Al momento dello scambi dei doni, il Pontefice ha donato a Meloni un'opera in bronzo fortemente simbolica dal titolo 'Amore sociale', raffigurante un bimbo che aiuta un altro a rialzarsi, con la scritta ''Amare Aiutare''. In dono anche i volumi dei documenti papali; il Messaggio per la Pace di quest'anno; il Documento sulla Fratellanza Umana; il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev; il volume su l'Appartamento Pontificio delle Udienze, a cura della Prefettura della Casa Pontificia; il volume 'Un'Enciclica sulla pace in Ucraina'.

A sua volta, la premier ha omaggiato il Papa con un angelo della sua collezione privata; una copia de 'La Santa Messa spiegata ai bambini' di Maria Montessori, del 1955; un volumetto contenente 'Il Cantico delle creature' e 'I Fioretti' di San Francesco d'Assisi, del 1920.