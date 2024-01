Gigi Riva ricoverato d’urgenza. “Problemi al cuore”

Cagliari, 22 gennaio 2024 – Gigi Riva è ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari, dopo che un malore l’ha sorpreso in casa due giorni fa. L’ex calciatore, 79 anni, sarebbe in attesa di un piccolo intervento al cuore, secondo quanto scrive La Nuova Sardegna. Le sue condizioni, che dapprima hanno preoccupato i familiari, sarebbero state subito stabilizzate. Da quanto risulta non è in pericolo di vita.

Lombardo di nascita, sardo d’adozione, Gigi, al secolo Luigi, è un’icona del Cagliari calcio, con 14 stagioni giocate in maglia rossoblù, e 23 anni nella dirigenza. Miglior marcatore azzurro di tutti i tempi (35 gol segnati in 42 partite), fu campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970. Gianni Brera lo battezzò ‘Rombo di tuono’, per la forza della sua azione e la potenza del suo tiro: il suo talento non sfuggì ai dirigenti del Cagliari – allora in Serie B – quando nei primi anni ‘60 la squadra fece base a Legnano dove il giovane Gigi militava. Il club sardo lo strappò alla concorrenza per 37 milioni. Era 1963, Riva aveva 19 anni. Al Cagliari Riva colleziona una promozione in Serie A, tre stagioni da capocannoniere, fino allo scudetto del 1970 (l’unico mai conquistato dai sardi), anno che segna l’apice della sua carriera e della sua popolarità. Corteggiato dai grandi club al Nord non mollò mai la casacca rossoblù, fino al ritiro nel 1977, per i postumi di un grave infortunio.

Notizia in aggiornamento