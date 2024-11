Gestazione per altri, come funziona negli altri Paesi la maternità surrogata

Roma, 16 novembre 2024 – In Italia la Gestazione per altri (Gpa o maternità surrogata come viene più comunemente chiamata) è diventata reato universale. Ma come funziona all'estero? In 66 paesi esteri è regolamentata e permessa o nella forma solidale, ovvero altruistica e gratuita, o nella forma a pagamento. In alcuni Stati è previsto il ricorso a entrambe le forme mentre altri, pur legalizzandola, hanno imposto restrizioni come il ricorso esclusivo a coppie eterosessuali e a soggetti con gravi patologie. In alcuni casi poi la riservano solo ai loro cittadini per evitare il 'turismo procreativo'.

Nell'Unione Europa i principi della Convenzione di Oviedo, sottoscritta da 30 paesi, confliggono con la Gpa a pagamento: il 'Divieto di lucro' è stabilito dall'articolo 21 in cui si precisa che "il corpo umano e le sue parti non devono, in quanto tali, dare origine a lucro". Pertanto, dove la maternità surrogata è normata, quella consentita è solo i tipo solidale: è così nella Repubblica Ceca, nei Paesi Bassi, in Ungheria, Belgio e Danimarca. In Portogallo è permessa solo a fronte di gravi problemi di salute. Anche nel Regno Unito la Gpa è consentita in forma gratuita come in Grecia dove è legale dal 2002.

La Gpa altruistica e gratuita è prevista anche in Brasile, in alcuni Stati degli Usa (Louisiana, Michigan, Nebraska e Virginia), in Nuova Zelanda, in otto Stati dell'Australia (Australia Meridionale, Australia Occidentale, Canberra, Nuovo Galles del Sud, Queensland, Tasmania, Territori del Nord e Victoria) e in Canada. Permessa anche a Cuba e in Uruguay. In Africa è permessa l'altruistica nel Benin e nella Repubblica Sudafricana.

Poi ci sono paesi che prevedono il ricorso ad entrambe le formule, solidale e a pagamento: Russia, Georgia, Bielorussia, Armenia e altri Stati degli Usa. In Thailandia è legale anche la Gpa retribuita, ma con molte restrizioni.

Per molto tempo, prima dell'invasione della Russia, l'Ucraina è stata una meta internazionale per la Gpa: è legale sia a pagamento sia gratuita. Anche l'India un tempo era meta di genitori da tutto il mondo poi ha ristretto le maglie per l'accesso alla Gpa che ora è consentita solo gratuitamente.