Giulia, bimba in coma, apre gli occhi sentendo la voce dei genitori e di Gigi D'Alessio

Frosinone, 29 giugno 2022 - Giulia, la bimba di 5 anni di Atina (Frosinone) in coma dopo essersi sporta dal finestrino dell'auto mentre passava un trattore, ha aperto gli occhi per pochi secondi nel sentire la voce dei genitori Fabrizio e Valeria e del cantante Gigi D’Alessio che nei giorni scorsi aveva fatto recapitare alla famiglia un videomessaggio.

Il nonno della bimba ha così ringraziato il cantante: “Che Dio lo benedica, un gesto di grande generosità che non dimenticheremo mai”.

Il videomessaggio di D'Alessio

D’Alessio, venuto a conoscenza della vicenda che ha colpito la sua piccola fan, attraverso un suo caro amico poliziotto, in servizio presso la questura di

Frosinone, ha inviato il videomessaggio nel quale invita la bimba a non mollare: “Ti aspetto presto ad un mio concerto, forza Giulia. Non arrenderti che ti vogliamo tutti bene”.

Un momento di grande emozione

La piccola Giulia è in coma da tre settimane. La sera di sabato 11 giugno la bambina è rimasta ferita molto gravemente alla testa in un tragico incidente. Era in auto con la famiglia quando ha messo la testa fuori dal finestrino. Proprio in quel momento, stava arrivando un trattore. L'impatto è stato violentissimo. La bambina è stata operata al Gemelli di Roma. E con grande emozione i genitori l'hanno vista aprire gli occhi per pochi istanti, proprio sentendo le voci che ama di più, quella di mamma e papà e del cantante D'Alessio, di cui è una grande fan e che ha conosciuto.

I casi clamorosi

Nel 2020 aveva suscitato grande commozione il caso di Ilenia, giovanissima promessa del calcio femminile finita in coma e poi risvegliatasi. Nel suo recupero, aveva avuto una parte importante il videomessaggio di Francesco Totti, il suo idolo. Ascoltando l'incoraggiamento dell'allora capitano della Roma, Ilenia tramite una lavagna aveva espresso il desiderio di incontrarlo. E Totti ha l'ha esaudita.