Francesca Deidda, trovato uno straccio sporco di sangue e altri vestiti

Cagliari, 11 luglio 2024 – Altri vestiti di Francesca Deidda sono stati trovati oggi durante una nuova battuta di ricerche nel territorio del Cagliaritano dove si pensa possa trovarsi il corpo della 42enne scomparsa da San Sperate. Con gli indumenti anche uno straccio sporco di sangue.

Oggi la task force composta da carabinieri della compagnia di Iglesias, insieme ai Cacciatori di Sardegna, tecnici e operatori del Soccorso alpino, vigili del fuoco, Protezione civile e volontari ha battuto palmo a palmo la zona di San Priamo, nel territorio di Sinnai, all’altezza del km 35 dell’ex Orientale sarda, a monte e a valle del punto in cui sono stati ritrovati ieri altri indumenti e oggetti personali di Deidda, il bite dentale, il beauty case, l'accappatoio, il frammento di felpa e la roccia con tracce ematiche.

Di nuovo sono entrati in campo gli specialisti del Ris di Cagliari che hanno fatto i rilievi e hanno prelevato materiale da esaminare. Per avere la certezza che si tratti di materiale appartenuto alla 42enne bisognerà aspettare l’esito dei testi.

Il cerchio si stringe però intorno a Igor Sollai, il marito di Deidda, che si trova in carcere da qualche giorno. E’ indagato per omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Secondo gli inquirenti si sarebbe sostituito alla moglie utilizzando il cellulare di lei per rispondere ai messaggi di familiari e amici che dopo la sua scomparsa le scrivevano preoccupati. Sempre in base alle indagini Igor Sollai aveva una relazione e aveva già progettato di lasciare la moglie ma temeva di perdere le proprietà condivise con Deidda.