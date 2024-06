Foto con cane e flebo,. Fedez torna sui social. Mistero sulla sua salute

Un nuovo cane e una foto con la flebo che sembra confermare le indiscrezioni su un nuovo ricovero in ospedale. Fedez torna su Instagram dopo diversi giorni di assenza, postando però semplicemente alcune immagini, accompagnate da poche parole: "Inserisci frase motivazionale a caso". Il cantante era sparito dai social e non aveva partecipato nemmeno al TIM Summer Hits 2024 di Roma, evento che lo vedeva in scaletta il 13 giugno. Sui social è così circolata l’ipotesi di un nuovo ricovero al San Raffaele di Milano – dove in passato Fedez è stato operato per un tumore al pancreas – che però era stata smentita.

In realtà un passaggio in ospedale, anche se non è dato sapere quale, sembra esserci stato a giudicare dalla foto con la flebo (e dito medio alzato) postata dal rapper, che non ha comunque aggiunto alcuna spiegazione. Tra le immagini e i video anche quelle del suo nuovo amico a quattro zampe, un Golden (proprio come l’amata Paloma, rimasta in custodia alla sua ex Chiara Ferragni).